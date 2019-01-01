كيف يمكن رفع نسبة الخصوبة شتاءً؟

غالبًا ما يحدث الحمل خلال موسم الشتاء، بنسبة أكبر عن باقي فصول السنة، وهو ما يعني أن معدل الخصوبة شتاءً هو الأعلى.

من خلال بعض الإجراءات، يمكن أن يرتفع مستوى الخصوبة في موسم الشتاء، حسب «ويب طب».

كيف يمكن رفع نسبة الخصوبة في موسم الشتاء؟

الحفاظ على اللياقة البدنية: والاهتمام بممارسة الرياضة التي تضمن ارتفاع الخصوبة في مختلف الأوقات، وليس في موسم الشتاء فقط.

يفضل الانتظام على ممارسة التمارين الرياضة الصباحية يوميًّا، ويمكن الاكتفاء برياضة المشي إذا لم تسنح الفرصة لممارسة التمارين.

مراقبة السعرات الحرارية: والالتزام بنمط صحي يضمن الحفاظ على الوزن، حيث يميل كثير من الأشخاص لتناول كثير من الأطعمة الدسمة خلال الموسم البارد، مما يؤثر على الخصوبة.

ينصح بالإكثار من الخضراوات والفواكه التي تقي من أمراض الشتاء، حيث تحتوي على فيتاميني «ج» و«سي»، مثل البرتقال واليوسفي.

البعد عن مصادر التوتر والقلق: يصاب بعض الأشخاص بتوتر وميل للاكتئاب في موسم الشتاء أكثر من المواسم الأخرى، كما أن ضغوط العمل وصعوبة الاستمتاع بسبل الترفيه المختلفة تؤثر على الحالة النفسية بالسلب.

ولذلك يجب الابتعاد عن أية مصادر تؤدي إلى الشعور بالتوتر والقلق قدر المستطاع، فهذا سيؤثر حتمًا على الخصوبة.

ولابد من تنظيم اليوم والحصول على القسط الكافي من النوم الذي يساهم في عدم الشعور بالإجهاد والقدرة على ممارسة كافة الأنشطة والمهام اليومية.