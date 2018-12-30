متى تكون آلام الكتف اليسرى خطرًا يستدعي التدخل الطبي؟

تتعدد وتتباين أسباب ألم الكتف اليسرى أو الذراع اليسرى، وتتراوح ما بين الأسباب العادية إلى أن تصل في بعض المراحل لأسباب قاتلة.

ومع أن بعضها قد يكون فقط دليلًا على تقدمك الطبيعي في العمر، إلا أن بعضها الآخر قد يدل على أمور وأمراض خطيرة، خاصة أمراض القلب، حسب «ويب طب».

إذا ما شعرت بأي من الأعراض التالية مع ألم الكتف اليسرى، عليك اللجوء فورًا لطبيب فقد يكون هذا طارئًا طبيًا:

ألم في الصدر.

خدر وتنميل أو حتى شلل في أحد جانبي الجسد فقط.

سعال مصحوب بدم.

حمى ودوخة ودوار أو حتى فقدان في الوعي.

مشاكل في البصر.

تعرق مفرط.

عدم انتظام في ضربات القلب وانقطاع في النفس.

صعوبات الكلام المفاجئة.

ألم أو احمرار أو تورم في أسفل الساقين.

علاج ألم الكتف اليسرى

هناك عدة أمور وعلاجات مساعدة متبعة لتخفيف ألم الكتف اليسرى، فإذا كان الألم بسيطًا، تستطيع التخلص منه عبر:



أخذ قسط من الراحة.

الكمادات الباردة.

التدليك.

تمارين التمدد.

مسكنات الألم العادية.

ولكن وفي حال كانت أسباب ألم الكتف اليسرى أكثر تعقيدًا يتم اللجوء لحلول أخرى مثل:

العلاج الكيميائي أو الإشعاعي للمصابين بالسرطان.

علاج مشاكل القلب لمرضى القلب.

لذا قبل اتباع أي طريقة علاجية، يجب استشارة الطبيب أولًا.