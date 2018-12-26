احم أسنانك في خطوات بسيطة

تعد الأسنان مدخلاً كبيرًا لكثير من الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان، ولهذا فتنظيفها بشكل جيد أمر مهم.

إذ يساعد الاعتناء بصحة الأسنان ونظافة الفم على الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، حسب «ميديك فورم».

ومن أجل ذلك، يجب أن نراعي قواعد يومية لحماية الأسنان:

تنظيف الأسنان مرتين يوميًا: تعد هذه قاعدة مهمة، ولكن العديدين يتجاهلونها. ويجب أن تستمر عملية تنظيف الأسنان في كل مرة دقيقتين، صباحًا ومساءً، وفق «روسيا اليوم».

عدم المبالغة في تنظيف الأسنان: إذا نظف الشخص أسنانه أكثر من مرتين في اليوم، أو بالغ في تنظيفها مدة 5-8 دقائق، فإن هذا سيلحق الأذى بطبقة مينا الأسنان التي تحميها. لذلك، عند استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، ينصح بعدم الضغط بقوة على الأسنان.

استخدام الفرشاة والخيط: يؤكد الأطباء على أهمية تنظيف الأسنان باستخدام الخيط والفرشاة بغض النظر عن الترتيب والتوالي.

الابتعاد عن المشروبات الغازية: تلحق المشروبات الغازية أضرارًا كبيرة بالأسنان، لأنها تحتوي على حمض يسبب تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى ظهور التسوس ويؤذي الجذور.

مراجعة طبيب الأسنان: من الضروري مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري.