احم أسنانك في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 10:56 صباحا

تعد الأسنان مدخلاً كبيرًا لكثير من الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان، ولهذا فتنظيفها بشكل جيد أمر مهم.

إذ يساعد الاعتناء بصحة الأسنان ونظافة الفم على الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام، حسب «ميديك فورم».

ومن أجل ذلك، يجب أن نراعي قواعد يومية لحماية الأسنان:
تنظيف الأسنان مرتين يوميًا: تعد هذه قاعدة مهمة، ولكن العديدين يتجاهلونها. ويجب أن تستمر عملية تنظيف الأسنان في كل مرة دقيقتين، صباحًا ومساءً، وفق «روسيا اليوم».

عدم المبالغة في تنظيف الأسنان: إذا نظف الشخص أسنانه أكثر من مرتين في اليوم، أو بالغ في تنظيفها مدة 5-8 دقائق، فإن هذا سيلحق الأذى بطبقة مينا الأسنان التي تحميها. لذلك، عند استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية، ينصح بعدم الضغط بقوة على الأسنان.

استخدام الفرشاة والخيط: يؤكد الأطباء على أهمية تنظيف الأسنان باستخدام الخيط والفرشاة بغض النظر عن الترتيب والتوالي.

الابتعاد عن المشروبات الغازية: تلحق المشروبات الغازية أضرارًا كبيرة بالأسنان، لأنها تحتوي على حمض يسبب تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى ظهور التسوس ويؤذي الجذور.

مراجعة طبيب الأسنان: من الضروري مراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
ولاءات التبو.. سلاح القبيلة بين المصالح المحلية والتحالفات الغربية
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة