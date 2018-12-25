هذه الأعراض تكشف أن الكبد مليء بالسموم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 10:23 صباحا

الكبد هو أكبر عضو في جسمِ الإنسان، إذ يَزن ما يقاربِ الكيلو والنصف، وينقسم إلى أربعةِ فصوصٍ متباينة الحجمِ.

وفي غضون دقيقة، يتدفق نحو 1500 مل من الدم من خلال الكبد، ولهذا فالكبد هو الموقع الرئيس للانتشار النقيلي من السرطان، حسب «ويب طب».

وهناك أعراض تشير إلى أن الكبد مليء بالسموم، فتعرف عليها معنا.

 ألم في منطقة الكبد
قد يشتد هذا الألم في أوقات معينة.

تورم القدمين والكاحل
عند إهمال المشكلة يحاول الكبد إصلاح الأمور مما قد يسبب تراكم السوائل في القدمين والكاحل.

اكتساب الوزن
إن لاحظت ازدياد وزنك دون زيادة السعرات الحرارية المتناولة، عليك مراجعة الطبيب.

الحساسية
عدم تنظيف الكبد لمجرى الدم بانتظام يؤدي إلى إرسال إشارات للدماغ بأن المواد الموجودة في الدم عبارة عن مواد مثيرة للحساسية.

بشرة وعينان صفراء
عليك استشارة الطبيب فورًا عند تغيير لون بشرتك وعينيك إلى الأصفر.

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