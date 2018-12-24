أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 10:45 صباحا

يساهم تناول عصير البرتقال يوميًا في منع فقدان الذاكرة في سنوات الشيخوخة، ما يجعله أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة في هذه المرحلة.

واستمرت الدراسة التي أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية، وشملت أكثر من 27 ألف رجل، أكثر من 20 سنة، وفق «روسيا اليوم»، نقلًا عن «رامبلر».

واتضح من نتائجها أن الأشخاص الذين يضم نظامهم الغذائي عصير البرتقال، يعانون اضطرابًا وضعف الذاكرة أقل من الآخرين بنسبة 47%.

ويحتوي عصير البرتقال على أكثر من 30 مادة غذائية وبيولوجية نشطة مفيدة للصحة.

كما تبين للباحثين أن من أهم مكونات عصير البرتقال المغذية والنشطة: البوتاسيوم والنحاس وحمض الفوليك وفيتامين С وكذلك الفلافونويد (مركبات بوليفينولية نباتية الأصل وهي ضرورية للصحة).

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