تحديد طريقة للتخلص من خلايا الإيدز «المخزّنة»

فريق من معهد باستور يحدد طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز (أ ف ب)

نجح علماء معهد باستور في تحديد نقطة ضعف في الخلايا «المخزّنة» لفيروس الأيدز، وهو ما يفتح الباب أمام القضاء عليها.

وعلاجات فيروس الأيدز الراهنة تؤخذ مدى الحياة، لأنها عاجزة عن القضاء على مخزونات الفيروس القابعة في الخلايا المناعية، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وأوضح المشرف على دراسة نشرتها مجلة «سيل ميتابوليزم»، أسيير سايز- سيريون: «مضادات الفيروسات العكوسة تعطل الفيروسات وتتحرك ضدها للجم تكاثرها لكن لا يمكنها القضاء على الخلايا المصابة. ومن خلال أبحاثنا تمكنا من تحديد الخلايا المصابة لاستهدافها وتخليص الجسم المصاب بفيروس الأيدز منها».

وتمكن فريق معهد باستور من تحديد خصائص خلايا تائية «سي دي 4»، وهي خلايا مناعية تشكل الهدف الرئيسي لفيروس الأيدز. وبينت الدراسة أن الفيروس يصيب أولًا الخلايا التي لها نشاط أيضي كبير.

ويلعب هذا النشاط ولا سيما استهلاك الخلية للغلوكوز دورًا أساسيًا في الاصابة. فالفيروس «يختلس» الطاقة وما تفرزه الخلية ليتكاثر.

وتشكل حاجة الفيروس هذه نقطة ضعف يمكن استغلالها لمهاجمة الخلايا «المخزّنة».

وتمكن باحثو المعهد من تعطيل الإصابة، بفضل جزيئات تلجم النشاط الأيضي، وهي طريقة مستخدمة في مجال السرطان أيضًا.

ولفت سايز- سيرين إلى أن الفريق لاحظ وجود أوجه شبه بين هذه الخلايا والخلايا المصابة بالسرطان، ما يسمح باستخدام الوسائل نفسها.

لكنه أوضح أنه ينبغي الانتظار على الأرجح سنوات عدة، قبل البدء فعلًا بإجراء تجارب على هذه الطرق في تجربة سريرية فعلية من المرحلة الثالثة تظهر مدى فاعلية الاكتشاف.