الأرز الأسود يخلصك من الوزن الزائد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 ديسمبر 2018, 11:18 صباحا

يمكن أن يساعد الأرز الأسود في التخلص من الوزن الزائد ومنع السمنة، وهو الأمر الذي يحلم به الكثير من الناس.

وأجرى فريق علمي من كوريا الجنوبية دراسة وتجارب على الفئران المخبرية، التي تعاني الوزن الزائد، وقدم لها الأرز الأسود النابت. واتضح للباحثين أن هذا الأرز يقلص تراكم الدهون في الكبد والأنسجة الدهنية، ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم، حسب موقع «فوود نيوز».

وتشير النتائج إلى أن الأرز الأسود يساعد في التخلص من الآثار السلبية الناتجة عن تناول مواد غذائية ذات سعرات حرارية عالية، ما يساعد في تخفيض سرعة زيادة الوزن.

ويشير الباحثون إلى أنه مقارنة بالأرز الأبيض، يحتوي الأرز الأسود على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة والبروتينات والألياف الغذائية، ونسبة أقل من السكر، وفق «نوفوستي».

كما أن مؤشر السكر في الأرز الأسود يعادل 42.3 مقابل 64 في الأرز الأبيض. وكل هذا يجعل الأرز الأسود مادة غذائية تشعرك بالشبع لفترة طويلة دون الإضرار بالصحة.

ما هو الأرز الأسود؟
هو نوع من الأرز الذي ينمو في عدد محدود من البلدان، ويعرف باسم «الأرز المحرّم». وأظهرت الأبحاث التي أجريت على الأرز الأسود أن لها صورة مغذيات أكثر إثارة للإعجاب من أي نوع آخر من الأرز.

على الرغم من أنه كان يقتصر يومًا ماعلى قاعات السلطة في بعض البلدان الآسيوية، الأرز الأسود هو متاح الآن في الولايات المتحدة وأستراليا، وفي جميع أنحاء أوروبا، على الرغم من أنك قد تدفع فرق قيمة لها، وفق «ثقف نفسك».

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