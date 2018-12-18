نيوزيلندا تستفتي حول تشريع الحشيشة طبيًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018, 10:17 صباحا
أعلنت الحكومة النيوزيلندية الثلاثاء أنها ستجري استفتاء حول تشريع الحشيشة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في العام 2020 (أ ف ب)

ستجري نيوزيلندا استفتاءً حول تشريع الحشيشة، بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في العام 2020، حسب ما أعلنت الحكومة.

ويأتي هذا القرار استجابة للشروط التي وضعها حزب الخضر، أثناء مفاوضات الانضمام للحكومة الحالية بعد انتخابات العام 2017، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

وستكون نتائج هذا الاستفتاء ملزمة، بحسب وزير العدل أندرو ليتل. وقال «سيجري هذا الاستفتاء أثناء الانتخابات التشريعية في العام 2020».

وسبق أن بدأت الحكومة التحرّك من أجل تشريع الحشيشة، لأسباب طبية وقدّمت مشروع قانون ما زال قيد النقاش في البرلمان. لكن الاستفتاء المقرر يتناول تعاطي الحشيشة لأسباب غير طبية.

ورحّبت منظمة «نيوزيلند دراغ» بهذا القرار معتبرة أن التشريعات الموجودة حاليًا، حول الحشيشة، طواها الزمن. وقال مديرها روس بيل «الحشيشة هي مخدرات غير ممنوعة لكنها واسعة الانتشار، 50% من الناس جرّبوها».

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