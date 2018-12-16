بؤبؤ عينيك يعكس مدى حالة إجهادك

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 11:01 صباحا

يتغير حجم بؤبؤ العين بطريقة واضحة، عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة وتغيرات غير متوقعة، لذلك فإن مجرد النظر إلى عين الشخص قد يتيح معرفة مدى حدة حالة الإجهاد التي يمر بها.

ودرس باحثون في جامعة ميسوري بكولومبيا، كيف يؤثر الإجهاد على الحالة الذهنية للشخص، وركزوا على كيفية تأثير عبء العمل المرتفع على الجسم مثل التسبب في مشاكل الظهر.

ويأمل باحثون في أن يؤدي ذلك إلى تطوير أداة يمكن لأصحاب العمل استخدامها، لمراقبة موظفيهم وحمايتهم من بلوغ مرحلة الإجهاد الحاد، حسب «ديلي ميل».

وقال المعد الرئيس، الدكتور جونغ هيوب كيم، إنه على الرغم من عدم وجود قياس للسلامة العقلية لشخص ما، إلا أنه وأفراد فريق البحث وجدوا أن «حجم بؤبؤ العين يمكن أن يكون المفتاح الرئيس لقياس الحالة العقلية لشخص ما أثناء قيامه بمهام متعددة».

وتعقب الباحثون المتطوعون من خلال تقنية التقاط الحركة وتتبع العين، بينما كانوا يجلسون في غرفة التحكم في مكان يحاكي محطة لتكرير النفط والغاز.

وكان على المشاركين أن يستجيبوا للتغييرات غير المتوقعة، مثل الإنذارات، بينما يشرفون على مراقبة شاشتين.

وأظهرت النتائج خلال المهام البسيطة أن حركات أعين المشاركين كانت متوقعة إلى حد ما، ولكنها أصبحت غير منتظمة عندما حدثت تغيرات غير متوقعة.

وقارن فريق البحث نتائجه مع النتائج التي توصلت إليها دراسة أجرتها وكالة ناسا، حول كيفية تغير بؤبؤ العين لدى رواد الفضاء استجابة للإجهاد. وتبين أن جميع النتائج تكشف أن حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي عند الإجهاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«جونسون آند جونسون» تعلم باحتواء منتجاتها على مواد مسرطنة