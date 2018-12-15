الفوائد الصحية للشاي الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 01:05 مساء

من المعروف أن الشاي الأخضر أحد أبرز علاجات الطب الصيني التقليدي، إذ انتبه الصينيون مبكرًا لفوائده في علاج العديد من المشاكل الصحية.

والشاي الأخضر هو أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعًا في العالم، وفوائده كثيرة وهي ما تجعل استهلاكه بشكل ثابت يعالج مشاكل صحية شائعة، وفق «ويب طب».

وعرف عن الشاي الأخضر أن له العديد من الفوائد، ومنها:
فعال في علاج الصداع وحالات الاكتئاب.
أوراق الشاي الخضراء اليانعة أغنى بمضادات الأكسدة من أنواع الشاي المستخدمة عادة، نتيجة تعرضها لعدة عمليات في أثناء معالجتها.
خسارة الوزن وتشجيع عمليات الأيض وحرق الدهون.
خفض الكولسترول وحماية القلب والشرايين.
الوقاية من السرطانات ومرض الزهايمر.

كما أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة، والقادرة على محاربة السموم الناتجة عن الجذور الحرة التي هي منتجات مرافقة لأجسامنا عند التعرض للإشعاع، تلوث الهواء، التدخين وأكثر، وهذه عوامل تتسبب في:
تلف الأنسجة والأعضاء.
يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.
تسارع الشيخوخة.

وتعود فوائد الشاي الأخضر الجمة لما يحتويه من فيتامينات B، الفولات (حمض الفوليك)، المنغنيز، البوتاسيوم، المغنيسيوم والكافيين والعديد من مضادات الأكسدة.

أساليب إنتاجه
جميع أنواع الشاي الأخضر والأسود والصيني تنتج بالأساس من نبته تعرف باسم Camellia sinensis باستخدام أساليب مختلفة في الإنتاج.

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