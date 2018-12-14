العمر الأمثل لحمل المرأة

يعد التحكم في العمر الذي تنجب فيه المرأة أمرا خارج السيطرة، بسبب تأخر سن الزواج أو الإصابة بمشكلة صحية تؤثر في الإنجاب، وربما لأسباب أخرى عديدة.

لكن في حالة تزوجت المرأة ولم يكن لديها أي موانع للحمل، فما هو العمر الأمثل لأن تحمل وتنجب فيه طفلاً؟ يمكننا القول إن العمر الأمثل للحمل هو في نهاية العشرينات وأوائل الثلاثينات، حسب «ويب طب».

ويعود ذلك لعدة أسباب:

سهولة حدوث الحمل: جسم المرأة في هذه المرحلة يقوم بإفراز العديد من البويضات، ويكون التخصيب أكثر سهولة.

القدرة على التحمل: المرأة في هذه المرحلة تتمتع بصحة جيدة ويمكنها تحمل أعباء الحمل والولادة والرضاعة. كما أنها تكون أكثر قدرة على تحمل أي مضاعفات أو مشكلات صحية تواجهها خلال فترة الحمل.

انخفاض فرص حدوث عيب خلقي في الجنين: على عكس الحمل في مرحلة عمرية متأخرة الذي يزيد من المشكلات الصحية للجنين والأم أيضًا.

إمكانية الحمل مرة أخرى: فلازال أمام المرأة فرصة للإنجاب مرة أخرى في مرحلة عمرية مناسبة، على عكس التأخر في الحمل والإنجاب الذي يقلل من فرصة حدوث حمل مرة ثانية.

وأضرار الحمل في سن مبكرة يمكن أن يحدث الحمل لدى المرأة في عمر مبكر إذا تزوجت وهي صغيرة، طالما أن الدورة الشهرية تأتي لها بانتظام، فلا مانع من حدوث الحمل سوى أن يكون هناك مشكلة لديها أو لدى الزوج.

الحمل في سن مبكرة يمثل مجموعة من الأضرار:

عدم نضج المرأة: فتكون في سن صغيرة، ولا يمكنها تحمل مسؤوليات وأعباء الحمل والإنجاب والرضاعة والتربية.

أضرار نفسية: حيث إن كثيرا من الزوجات الصغيرات تشعرن بعدم الاستمتاع بحياتهن في حالة الحمل المبكر.

مشاكل صحية عديدة: لأن الفتاة لازالت في سن صغيرة، ولا تدرك أهمية التغذية السليمة خلال الحمل، وكيفية التعامل مع المولود وإعطائه الحليب والطعام الذي يحتاجه فيما بعد.

أضرار الحمل في سن متأخرة

أحياناً يكون الحمل في عمر متأخر أمرا إضطراريا، ولكن إذا كان هذا خيار المرأة، فلا ينصح به، لأنه يمكن أن يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية التي تؤثر عليها وعلى الجنين.