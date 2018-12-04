ورشة حول الحملة الوطنية ضد الحصبة والحمراء وشلل الأطفال

أقامت إدارة الشؤون الصحية في مدينة البيضاء، الإثنين، ورشة عمل حول الحملة الوطنية ضد الحصبة والحمراء وشلل الأطفال وإعطاء فيتامين أ، والمزمع انطلاقها السبت.

وحضر الورشة التي ألقاها خبير التطعيمات خالد لعبيد، مشرف الحملة محمد الجراري، ومدير الرعاية الأولية الصحية علي ميلود، وعدد من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة في المدينة.

وشكّل مدير الشؤون الصحية في البيضاء، صالح بونوارة، فريقًا خاصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، تزامنًا مع قرب انطلاق الحملة لمدة أسبوع على فترتين صباحية ومسائية.

وتنظم الجهات الصحية في ليبيا خلال هذه الفترة حملات توعوية حول التطعيمات وأهميتها وضرورة خضوع الأطفال لها خاصة ضد الحصبة، وذلك بعد تصنيف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومنظمة الصحة العالمية على أنه «وباء».

وسجل مرض الحصبة أعلى نسبة له في ليبيا تجاوزت 3000 حالة مرضية موزعة على ست مدن في مختلف أنحاء البلاد.

وتستهدف الحملة التي تنطلق السبت العمر من 9 أشهر إلى ما دون 15 سنة، إلى جانب تطعيم ضد شلل الأطفال لمن عمره من يوم حتى 6 سنوات.