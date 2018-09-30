الجمع بين هذه الأطعمة غير صحي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 سبتمبر 2018, 10:02 صباحا

تحذر الجدات من تناول بعض الأطعمة مع بعضها في آن واحد، وهو الأمر الذي يعده الكثير منا خرافات، غير أن خبراء التغذية يحذرون من أن تناول بعض المواد الغذائية مع بعضها يفقدها قيمتها الغذائية.

ويقول الخبراء، على سبيل المثال، إن تناول الجبن واللحم معا يخلق مشكلات في عملية الهضم، حيث إن هضم وامتصاص كل منهما يحتاج إلى إنزيمات خاصة، وهذه بدورها تحول دون هضم المادة الثانية. كما لا يحبذ الجمع بين السمك والبيض لنفس السبب، وفق «ميديك فوروم».

ويضيف الخبراء أن تناول الشاي والمعجنات معًا تصرف خاطئ، لأن الشاي يحتوي على مواد دباغية تمنع هضم المعجنات، لذلك يفضل تناول المعجنات مع القهوة، وفق «روسيا اليوم».

كما لا ينصح خبراء التغذية الصحية بتناول فاكهة الكيوي مع الزبادي. وللوهلة الأولى، يبدو الجمع بين المادتين مفيدًا وصحيًا، ولكنه في الواقع قد يضر بالصحة، لأن الكيوي تحتوي على إنزيم يساعد في تحلل بروتين الحليب، وهذا قد يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

وهناك من يحب الجمع بين المشروبات الكحولية والحلويات، ولكن يجب أن يعلم هؤلاء أن تناول النبيذ مع الشوكولاتة أو الكعك، له تأثير ضار بالبنكرياس وبعملية الهضم. ويعود السبب في هذا إلى أن الكحول والحلويات تسببان ارتفاع مستوى السكر في الدم فورًا وبصورة حادة.

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