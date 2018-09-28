علاج صديد اللوز منزليًا

وجود بقع بيضاء على اللوزتين نتيجة حدوث التهابات يسمى صديد اللوزتين، لكن لا داعي لأن تشعر بالقلق، فهناك العديد من العلاجات الممكنة للتخلص منها.

وتشمل الأعراض التي تصاحب البقع البيضاء على اللوزتين، حسب «ويب طب»:

العطس

التهاب في الحلق

السعال

حمى

البلع المؤلم

انسداد الأنف

صداع

آلام الجسم

تورم الغدد الليمفاوية

رائحة الفم الكريهة

في بعض الأحيان، قد تواجه أيضًا صعوبة في التنفس، يمكن أن يحدث هذا إذا أصبحت اللوزتان منتفختين إلى حدٍ كبير وتعيق مجرى الهواء بشكل جزئي.