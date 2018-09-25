دراسة تكشف ارتباط الإصابة بالخرف بالتدخين

دراسة تكشف ارتباط الإصابة بالخرف بالتدخين (أرشيفية:انترنت)

ذكرت دراسة جديدة في كوريا الجنوبية أن خطر الإصابة بالخرف يزداد لدى المدخنين، ولكن الإقلاع عن هذه العادة يمكن أن يحد من هذا الخطر.

وقال معدو هذه الدراسة في دورية طب الأعصاب السريري والتطبيقي إن خطر الإصابة بالخرف قل بنسبة 14% و19% بالترتيب بالنسبة للمقلعين عن التدخين منذ فترة طويلة والذين لم يدخنوا على الإطلاق بالمقارنة بالمدخنين الذين استمروا في التدخين، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال دايين تشوي كبير معدي الدراسة من كلية الطب بجامعة سول الوطنية إن «التدخين معروف بآلاف من نتائجه السلبية على الصحة بما في ذلك الإصابة بالسرطان وأمراض شرايين القلب، ولكن يقل التأكيد نسبيًا على تأثير التدخين على أدمغتنا».

وتشير الدراسة لعدة دراسات أجريت في الثمانينات والتسعينات ووجدت أن التدخين يحد من خطر الإصابة بالزهايمر، ولكن هذه الدراسات كانت تمولها عادة شركات التبغ.

وقال تشوي «كان هناك اعتقاد خاطئ بأن التأثير المنشط للنيكوتين قد يعمل كعامل وقائي من الخرف، النقطة المثيرة للاهتمام هي إمكانية وقف زيادة خطر الإصابة بالخرف المرتبط بالإقلاع عن التدخين».