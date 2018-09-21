لون شمع الأذن.. ماذا يعني؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 11:10 صباحا

بشكل عام، يساعد شمع الأذن على حمايتها من الأوساخ والأتربة، ويمنع دخول الملوثات المختلفة إلى داخل الأذن، كما يلعب دوراً هاماً كخط دفاع يحمي جسمك من الالتهابات والعدوى.

وهناك العديد من الألوان المختلفة لشمع الأذن، ولكن بعضها أكثر شيوعا من الأخرى، حسب «ويب طب».

وهذان هما النوعان الأكثر شيوعًا:
اللون ما بين الأصفر والبني: هذا النوع غالباً ما يكون شمع أذن رطب الطبيعة.
اللون ما بين الأبيض والرمادي: هذا النوع غالباً ما يكون شمع أذن جافاً بطبيعته.

وقد يختلف لون شمع الأذن من شخص لاخر تبعاً لعدة عوامل، من ضمنها العرق والمنطقة الجغرافية، فقد وجدت إحدى الدراسات أن شمع الأذن الجاف هو الأكثر شيوعاً بين الأشخاص الذين ينحدرون من أصول شرق اسيوية مثلاً.

ومن الممكن أن يتغير لون شمع الأذن لدى الشخص الواحد، وهذه هي دلالاته:
شمع أذن أصفر ولين: يعني أن الشمع جديد.
شمع أذن داكن اللون وأكثر صلابة: يعني أنه شمع قديم بعض الشيء.
شمع أذن شاحب اللون يحتوي على قشور: يعني أنه شمع قديم جداً يجب أن يخرج من الأذن.
شمع أذن فيه مسحة من الدماء: يعني أن هناك جرح حاصل في قناة الأذن.
شمع أذن سائل وضبابي اللون: يعني الإصابة بالتهاب في الأذن.
شمع أذن أسود اللون: قد يعني تراكم الشمع في الأذن لفترة طويلة أو وجود جسم غريب في الأذن.

واحرص دوماً على استشارة الطبيب في حال شعرت أن شمع الأذن لديك فيه خطب ما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مركزي البيضاء» يُعلّق على قرار «رسوم النقد الأجنبي».. ويقدّم ثلاث نصائح
ليبيا
إيطاليا تنشر ثلاث فرق عسكرية شمال النيجر على الحدود مع ليبيا
ليبيا
الدولار يسترد 15 قرشًا من الدينار في السوق السوداء
ليبيا
البعثة الأممية: دعم لوجستي لتنفيذ وقف إطلاق النار في طرابلس
ليبيا
السفير الإيطالي يقرر عدم العودة إلى طرابلس.. و«لاستامبا»: جار البحث عن بديل
ليبيا
مع إقرار رسم 183% .. كم يكون سعر الدولار؟
ليبيا
«الليبية للاستثمار»: «جي بي مورجان» دفعت 6 ملايين دولار رشًى لتأمين صفقة سندات
ليبيا
مالطا تضبط 11 طن «حشيش» قادمًا من سورية متجه إلى ليبيا
ليبيا
على رأسهم الثني.. مؤسسة النفط بطرابلس تُطالب الأمم المتحدة بإضافة 48 اسمًا ...
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
 المزيد من طب وصحة

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تسريب صور للجيل الجديد من «بي إم دبليو iNext»