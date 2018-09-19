«كوكاكولا» قد تضيف لمشروباتها مادة موجودة في الماريغوانا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 سبتمبر 2018, 09:53 صباحا
عبوات كوكاكولا (أ ف ب)

أعلنت «كوكاكولا» أنها تدرس إضافة مادة الكانابيديول الموجودة في الماريغوانا إلى مشروباتها الشهيرة الغازية.

وجاء في بيان للشركة «كما الكثير من مجموعات صناعة المشروبات، نتتبع عن كثب ازدهار هذه المادة في أنحاء العالم أجمع، وهي جزئية لا تتسبب بالهلوسة (في القنب الهندي)، لإضافتها كمكوّن في مشروباتنا».

وأوضحت الشركة أن ما من قرار اتخذ في هذا الصدد، مشيرة إلى النموّ السريع المسجّل في هذا القطاع، وفق «فرانس برس»، الثلاثاء.

ولا يثير الكانابيديول النشوة التي تحدثها مادة «تي إتش سي» (رباعي هيدرو كانابينول) في القنب الهندي.

وأكدت «كوكاكولا» ردًا على معلومات صحفية بشأن مناقشات مع مجموعة «أورورا» الكندية، أنها «غير مهتمة بالقنب الهندي أو الماريغوانا».

غير أن هذه النبتة تثير اهتمامًا كبيرًا في أوساط الصناعة الغذائية، إذ تراهن شركات كثيرة على أنها ستشرّع في بلدان عدّة في السنوات المقبلة.

وأعلنت مثلًا مجموعة «كونستيلايشن براندنز» التي تملك خصوصًا بيرة «كورونا» و«موديلو» وفودكا «سفيدكا»، عن استثمارها مليارات الدولارات في مجموعة «كانوبي غرووث» الكندية المعنية بهذه الصناعة

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