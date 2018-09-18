طفل يموت كل خمس ثوان حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 11:12 صباحا
طفل يموت كل خمس ثوان حول العالم (أرشيفية:انترنت)

أفاد تقرير لوكالات تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء، بأن ما يقدر بنحو 6.3 مليون طفل ماتوا قبل بلوغ سن الخامسة عشر العام الماضي، أي بواقع طفل كل خمس ثوان  بسبب عدم توافر المياه والصرف الصحي والتغذية والرعاية الصحية الأساسية.

وأضاف أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات، 5.4 مليون حالة، حدثت في السنوات الخمس الأولى من العمر، إذ يمثل حديثو الولادة نحو نصف الوفيات، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال لورنس تشاندي وهو خبير لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، «بحلول بسيطة مثل الأدوية والمياه النظيفة والكهرباء والتطعيمات يمكن تقليص هذا العدد كثيرًا»، لكن 56 مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات، ونصفهم من حديثي الولادة، سيموتون في الفترة من الآن حتى عام 2030 إذا لم يكن هناك تحرك عاجل.

ووقعت نصف وفيات الأطفال ممن هم أقل من خمس سنوات في العام 2017 في دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث توفي طفل بين كل 13 طفلًا قبل عيد ميلاده الخامس عشر، وجاء في تقرير يونيسيف أن هذا المعدل في الدول ذات الدخل المرتفع بلغ واحدًا بين كل 185 طفلًا.

واشتركت يونيسيف مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في وضع التقرير، الذي جاء فيه أن معظم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها أو علاجها، مثل مضاعفات الولادة والالتهاب الرئوي والإسهال وتسمم الدم لدى حديثي الولادة والملاريا. والإصابات هي السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بين الأطفال بين سن الخامسة والرابعة عشر خاصة الغرق وحوادث السير.

وذكر التقرير أن أخطر فترة بالنسبة للأطفال في كل مكان هي الشهر الأول. وفي 2017، توفي 2.5 مليون طفل حديث الولادة في شهرهم الأول، وكان المواليد في أفريقيا جنوب الصحراء أو في جنوب آسيا أكثر عرضة تسع مرات للوفاة في الشهر الأول مقارنة بنظرائهم في الدول ذات الدخل المرتفع.

ورغم هذه المشكلات فإن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى أن عددًا أقل من الأطفال يموتون سنويًا على مستوى العالم، وانخفض عدد الوفيات تحت سن الخامسة إلى 5.4 مليون طفل في 2017 بعدما كان 12.6 مليون العام 1990، كما تراجع عدد وفيات الأطفال بين سن 5 و14 عامًا إلى أقل من مليون طفل بعدما بلغ 1.7 مليون خلال الفترة نفسها.

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