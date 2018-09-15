وصفة سحرية تخلص رئتيك من السموم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 سبتمبر 2018, 11:09 صباحا
هذا المشروب الصحي مفيد للتخلص من سموم التدخين (الإنترنت)

يمكن تحضير مشروب صحي يخلص المقلعين عن عادة التدخين من سموم السجائر، التي تسبب مجموعة من أخطر الأمراض القاتلة، وهي وصفة تفيد حتى هؤلاء غير المدخنين.

وتضم وصفة المشروب السحري، الذي يخلص الجهاز التنفسي من سموم التدخين، مجموعة من المواد الغذائية: البصل والعسل والكركم والزنجبيل، وفق روسيا اليوم» نقلًا عن «Daily Health Post».

ويبدأ تحضير المشروب، بغلي لتر من الماء وإضافة 400 غرام من البصل وملعقتين من مسحوق البزار وملعقة واحدة من الزنجبيل المقطع. ويترك بعدها الخليط ليبرد، وتضاف إليه خمس ملاعق من العسل، ويحرك جيدًا ثم يصفى في إناء خاص ويوضع في الثلاجة.

وينصح بتناول ملعقتين من هذا الخليط عند الاستيقاظ، قبل تناول أي شراب أو طعام، وملعقتين مساء بعد ساعتين من وجبة العشاء.

وهذا المشروب الصحي مفيد للتخلص من سموم التدخين ومن الأعراض التي تصيب المقلعين عن هذه العادة السيئة، كما يساعد في القضاء على نوبات السعال ويساعد في التخلص من البلغم.

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