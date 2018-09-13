وفيات السرطان تقفز إلى 9.6 مليون في 2018

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 سبتمبر 2018, 10:41 صباحا
وفيات السرطان تقفز إلى 9.6 مليون في 2018 (أرشيفية:انترنت)

قالت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء إن السرطان سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص في 2018، أو ما يمثل واحدًا من كل ثماني حالات وفاة بين الرجال، وواحدًا من بين كل 11 حالة بين النساء.

وفي تقرير يبين بالتفصيل معدلات الانتشار والوفاة بسبب عدة أنواع مختلفة من السرطان، قالت الوكالة إن حالات الإصابة بالسرطان في العالم سترتفع بنحو 18.1 مليون حالة هذا العام، صعودًا من 14.1 مليون إصابة و8.2 مليون حالة وفاة في العام 2012، عندما تم نشر نتائج آخر تقرير، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأضافت الوكالة أن العبء المتزايد للمرض، من حيث عدد الحالات الجديدة والانتشار والوفيات، يرجع إلى عدة عوامل منها التطور الاجتماعي والاقتصادي وتزايد عدد السكان والشيخوخة.

وقال التقرير إن سرطان الرئة، الذي يسببه التدخين بشكل أساسي، يمثل السبب الرئيس للوفيات بالسرطان في العالم، وإلى جانب سرطان الثدي، يتسبب سرطان الرئة أيضًا في أكبر عدد من الحالات الجديدة، إذ من المتوقع أن يتم تشخيص 2.1 مليون حالة إصابة جديدة بكل من النوعين من السرطان هذا العام وحده.

وسرطان القولون هو ثالث أكثر الأنواع تشخيصًا بما يقدر بحوالي 1.8 مليون حالة جديدة في 2018، يليه سرطان البروستاتا ثم سرطان المعدة.

وقال كريستوفر وايلد مدير الوكالة في بيان «تظهر هذه الأرقام الجديدة أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمواجهة الارتفاع المثير للقلق في عبء السرطان عالميًا».

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