طفلة تخضع لأول عملية قلب مفتوح في مالي

فريق من الأطباء يحضّرون الفتاة فانتا ديارا لأول عمليّة قلب مفتوح في مالي (أ ف ب)

خضعت فتاة في السادسة من العمر لعملية قلب مفتوح ناجحة في مالي، للمرة الأولى في هذا البلد حيث كان مرضى القلب يسافرون إلى الخارج طلبًا للجراحة.

وقالت الفتاة فانتا ديارا قبل دخول غرفة العمليات «أنا سعيدة لأنني سأجري العملية، وبعدها سأكون مثل سائر رفاقي»،وأجرى العملية طبيب فرنسي وآخر ماليّ، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت والدة الفتاة « سعيدة لأن ابنتي ستجري العملية هنا في مالي، فحين كانت العمليات تجري في باريس كان الأطفال يسافرون من دون مرافقة الأب أو الأم».

وشُخّصت إصابة الفتاة بتشوّه في القلب وهي في الشهر الثالث، وهي واحدة من 2500 طفل ماليّ ينتظرون عملية مماثلة، منهم خمسون سيدخلون غرف العمليات قبل حلول آخرالعام.