لماذا نشعر بالألم عندما نضحك؟

فوائد الضحك عديدة وكثيرة لكنه بالنسبة للمصاب بانزلاق غضروفي قد يكون أمرًا مؤلمًا، لأنه يضغط على الظهر والمنطقة المصابة.. وهذه ليست الحالة الوحيدة التي قد يسبب لنا الضحك ألمًا.

فبالتأكيد جميعنا شعر ببعض الألم في الخواصر عند الضحك الشديد دون أن نفكر في السبب الرئيسي وراء هذا الألم، وفق «شباب 20» .

ويحدث هذا الألم في حالتين، عند الضحك أو الركض، ففي هذه الأنواع من النشاطات يزيد الضغط على عمل الحجاب الحاجز، وعندما نضحك كثيرً ا نأخذ الكثير من الهواء الذي يملأ الرئتين ويضغط على الحجاب الحاجز، بينما تتقلّص عضلات البطن أيضاً وتسبب ضغطاً فوق الحجاب الحاجز، وعندما تتكرر هذه الحركة كثيراً خلال كلّ دقيقة عندها يسبب الضغط المتكرّر حدوث تشنّج في العضلة وبالتالي نشعر بالوخز.

وإلى جانب الشعور بالوخز في الخصر عند الضحك، قد نشعر أيضًا بألم في الذراع الأيمن، وذلك لأن العصب الذي يغذي الحجاب الحاجز يذْهب إلى الكتف الأيمن مباشرة، ويحذر الأطباء دائمًا من خطورة الضحك الكثير أو الزائد عن الحد والذي يمكن أن يسبب في بعض الأحيان حدوث أزمة قلبية.