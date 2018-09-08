اكتشاف مادة نباتية تتحكم في وزنك

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 سبتمبر 2018, 10:38 صباحا

تستخدم مادة نباتية في الطب الصيني وتعد من أنجع الوسائل المكتشفة حديثًا في مكافحة السمنة دون أضرار، حسب علماء.

ونقلت وكالة شينخوا للأنباء، أن مادة السيلاسترول المصنعة في الصين وتستخدم في العلاج التقليدي الصيني، تساعد على التخلص من السمنة عبر التحكم بمراكز الشهية في الدماغ.

وأجرى الباحثون من مركز هلمهولنز للأبحاث في ميونيخ دراستهم على فئران التجارب، التي زودت بمادة السيلاسترول ولوحظ لديها انخفاض في الوزن بنسبة 10% خلال أسبوع واحد فقط. فالسيلاسترول يقوي ويركز حساسية الليبتين ويعزز الشعور بالشبع، حسب «روسيا اليوم».

ووجد العلماء أن هذه المادة تنشط مراكز الشبع في الدماغ، وتساعد على التحكم بالوزن وتخفضه بسرعة كبيرة بحسب الجرعة التي يتناولها الإنسان.

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