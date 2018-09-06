علاج جيني يفوز بأكبر جائزة في مجال الإبصار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 سبتمبر 2018, 11:14 صباحا
علاج جيني يفوز بأكبر جائزة في مجال الإبصار (أرشيفية:انترنت)

أعلنت مؤسسة شامباليمو البرتغالية أن سبعة علماء بالولايات المتحدة وبريطانيا، توصلوا لعلاج جيني رائد لنوع جيني نادر من عمى الأطفال، فازوا بجائزة قيمتها مليون يورو (1.15 مليون دولار).

وتعد الجائزة السنوية الخاصة بالعمل المرتبط بالبصر، والتي بدأ منحها في 2006، واحدة من أكبر الجوائز العلمية في العالم، وهي أكبر من جائزة نوبل تُمنح في علم وظائف الأعضاء أو الطب والتي بلغت قيمتها تسعة ملايين كرونة سويدية (987 ألف دولار)، وفقًا لوكالة رويترز.

وقال ألفريد سومر العميد الفخري لكلية غونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة ورئيس لجنة التحكيم التي تقدم الجائزة: «العلاج سابقة وما زال مثالاً على العلاج الجيني الناجح في البشر والذي يصحح عيبًا جينيًا موروثًا وبالتالي يعد إنجازًا هائلاً في الطب العلاجي».

وأحد العلماء الذين تلقوا هذا التكريم الثلاثاء هو مايكل ريدموند من المعهد الوطني للعيون في ماريلاند، والذي تتبع سبب مرض «كمنة ليبر الخلقية» وصولاً إلى جين متحور.

وقالت المؤسسة إن ثلاثة فرق بحثية متعاونة تمكنت لاحقًا من استبدال الجين في العين وإعادة البصر إلى الأطفال والبالغين الذين خضعوا للعلاج من نوع واحد من المرض.

وتضمن العلاج الجيني الذي استخدمه العلماء أعضاء الفرق، توصيل جينات سليمة بواسطة فيروسات معدلة غير ضارة.

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