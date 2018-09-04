بكتيريا خطرة تنتشر بالمستشفيات عالميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018, 02:12 مساء
طالب بمعهد دوهرتي يعاين بكتيريا ستافيلوكوكوس إيبيدرمس في ملبورن (أ ف ب)

حذّر باحثون أستراليون من بكتيريا تتسبب بأمراض يستعصي علاجها تنتشر في مستشفيات العالم أجمع من دون أن يتسنى رصدها.

فقد اكتشف باحثون في جامعة ملبورن ثلاثة أنواع من هذه البكتيريا المقاومة للأدوية في عينات متأتية من 10 بلدان، بما فيها أصناف من أوروبا يتعذر كبح انتشارها بالعقاقير المتوافرة في السوق، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال مدير وحدة التشخيص الإحيائي المجهري في مختبر الصحة العامة في معهد دوهرتي في جامعة ملبورن بن هودن «بدأنا بعينات من أستراليا ثمّ استعملنا عينات أخرى ولاحظنا أن البكتيريا منتشرة في عدة بلدان وعدة مراكز في أنحاء العالم أجمع وهذه البكتيريا المعروفة علميًا بستافيلوكوكوس إيبيدرمس تنتشر في الجلد بشكل طبيعي».

غير أن الصنف المقاوم للمضادات الحيوية يصيب في غالب الأحيان الكبار في السن الذين وهِن جهازهم المناعي أو المرضى الذين زرعت أجهزة في أجسادهم، من قبيل القساطر وصمامات القلب والأطراف الاصطناعية  للربط بين المفاصل.

وقال هودن إن «هذه البكتيريا قد تكون فتّاكة عند الأشخاص شديدي المرض الذين قد يصعب معالجة المضاعفات الخطرة عندهم».

ودرس الباحثون مئات العينات من هذه البكتيريا متأتية من 78 مستشفى من أنحاء العالم أجمع، وخلصوا إلى أن الحمض النووي تغيّر عند بعض الأصناف، ما يتيح للبكتيريا مقاومة صنفي المضادات الحيوية الأكثر شيوعًا في المستشفيات.

وأفاد الباحثون بأن هذه البكتيريا سريعة الانتشار من جرّاء الاستخدام المكثّف للمضادات الحيوية في وحدات العناية الفائقة.

وشدّدت هذه الدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر مايكروبايولودجي» على ضرورة التعمّق في فهم سبل انتشار الأمراض، ولفت هودن إلى أنه «لا شك في أن مقاومة المضادات الحيوية من أكبر المخاطر المحدقة بالرعاية الصحية عالميًا».

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