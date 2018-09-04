أعراض جلطة الدم في الرئة

لا تقتصر الإصابة بجلطات الدم على سن معينة بل قد يصاب بها الشخص في أي عمر، حسب الدراسات الصحية المنشورة في معظم الدوريات الطبية العالمية.

وأفضل طريقة لتجنب جلطات الدم هو معرفة أعراضها وخطرها والأسباب التي قد تؤدي لها، وفق «سوبر ماما».

وهنا نستعرض أعراض جلطة الدم في الرئة على وجه الخصوص:

صعوبة التنفس

ألم في الصدر يزداد عند التنفس بعمق أو الاستلقاء

السعال خاصة إذا كان مصحوبًا بدماء

ضربات القلب الأسرع من المعتاد

ولاحظ أنه تعتمد أعراض الجلطة الرئوية ومضاعفاتها على حجم الجلطة، فالجلطة الصغيرة قد تحصل من دون أن تسبب أى أعراض أو مضاعفات، والجلطات الكبيرة قد تسبب مشاكل كثيرة كهبوط فى الضغط أو ضيق شديد فى التنفس.