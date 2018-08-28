دراسة: أوميغا-3 لا يقي من أمراض القلب

دراسة: أوميغا-3 لا يقي من أمراض القلب (ف ب)

أظهرت دراسة بريطانية (تضاف إلى دراسات أخرى تذهب في الاتجاه نفسه) أن مكملات «أوميغا-3» وهي أحماض دهنية متوافرة في السمك لا تحمي الأشخاص الذين يعانون مرض السكري والأمراض القلبية الوعائية.

ويُنصح عادة بهذه المكمّلات المتوافرة في السمك للوقاية من أمراض القلب والأوعية، وشارك في التجربة أكثر من 15 ألف شخص يعانون من مرض السكري في بريطانيا تحت إشراف باحثين من جامعة أكسفورد وبتمويل من جمعية «بريتيش هارت فاونديشن»، ونشرت النتائج في مجلة «نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين» أعرق مجلة طبية في الولايات المتحدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتناول نصف المشاركين حبة يومية من أوميغا-3 في حين تناول النصف الثاني من دون أن يعرف عقارًا وهميًا يحوي زيت الزيتون فقط، وتمت متابعة المرضى لأكثر من سبع سنوات بشكل وسطي.

وترتدي الدراسة أهمية إضافية بسبب العينة الواسعة التي شملت 15 ألف شخص. وقد وزع الأشخاص بطريقة عشوائية من دون علمهم بين المجموعتين وهي الطريقة الفضلى لمراقبة تأثير علاج ما.

وتبين أن عدد حالات الإصابة بأمراض قلبية-وعائية خطرة والسرطان أو حصول حالات وفاة كانت متساوية تقريبًا في المجموعتين. ولم يسجل أي فرق إحصائي مهم بينهما.

وتظهر هذه النتائج أن تناول الأشخاص الذين يعانون السكري مكملات أوميغا-3 يوميًا لا يخفض احتمال إصابتهم بأمراض قلبية وعائية.

في يناير 2018 خلص تحليل لعشر دراسات شملت ما مجموعه 78 ألف شخص ونشرته مجلة «جاما كارديولوجي» إلى أن أوميغا-3 لا يحول دون الإصابة بأمراض قلبية-وعائية لدى الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم ولدى مرضى السكري.

وأظهرت دراسات أخرى في 2012 و2010 وقبل ذلك النتيجة نفسها، إلا أن دراسات أخرى اكتفت بالمراقبة أشارت إلى وجود رابط بين الاستهلاك الأكبر للسمك وتراجع احتمال الإصابة بمرض قلبي.