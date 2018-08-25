دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 09:55 صباحا

يعد شرب أي كمية مهما كانت قليلة من الكحول يوميًا أمرًا له مضارّ صحيّة، بخلاف اعتقاد سائد بأن كأسًا واحدًا من النبيذ يوميًا قد يكون مفيدًا، وهي أسطورة متداولة.

ويبلغ عدد شاربي الخمر في العالم مليارين و400 مليون، 63 % منهم من الرجال، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ونشرت دراسة في مجلة «ذي لانسيت» تناولت كمية شرب الكحول وأثرها على الصحة، في 195 بلدًا بين العامين 1990 و2016. وأشار الباحثون إلى أن شرب الخمر أودى بحياة مليونين و800 ألف في العام 2016.

وفي ذلك العام، كان الخمر سابع أسباب الوفاة المبكرة والإصابة بإعاقات حول العالم، والسبب الأول للوفاة في حوادث وانتحار لدى من هم بين الخامسة عشرة والتاسعة والأربعين.

وأظهرت الدراسة أن شرب كأس واحد من الخمر يوميًا على مدى عام يزيد بنسبة 0,5 % خطر الإصابة بواحد من 23 مشكلة صحية منها السرطان وأمراض القلب والأوعية والجلطات الدماغية وتليّف الكبد والحوادث وأعمال العنف وغيرها، وذلك لدى من هم بين الخامسة عشرة والخامسة والتسعين.

وقالت إيمانويلا غاكيدو الباحثة في جامعة واشنطن والمشاركة في إعداد الدراسة: «مخاطر شرب الخمر على الصحّة كبيرة جدًا». وأضافت: «القول إن كأسًا أو كأسين من الخمر مفيدان للصحة ليس سوى أسطورة».

وفي المعدّل، تتربّع رومانيا على قائمة البلدان التي يشرب فيها الرجال أكبر كمية من الخمر يوميًا (8,2 كؤوس) تليها البرتغال ولوكسمبورغ (7,3 كؤوس يوميًا). أما لدى النساء، فتتصدر أوكرانيا الترتيب (4,2 كؤوس يوميًا) تليها أندورا ولوكسمبورغ (3,4).

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دراسة تكشف زيف أسطورة حول فائدة الخمر