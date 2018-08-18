أسباب السعال المتكرر عند الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أغسطس 2018, 11:08 صباحا

يصاب الأطفال بالسعال أوالكحة في معظم أوقات السنة، وقد يعاود الطفل هذا الأمر لأكثر من مرة.

ويوضح طبيب الأطفال ياسر محمد بدير، أن هناك العديد من الأسباب لهذه الكحة المتكررة، تختلف من حالة طفل لآخر، حسب «اليوم السابع».

ومن أبرز العوامل التى تسبب هذه الكحة:
1- حساسية الصدر أكثر الأسباب شيوعًا
2- التهاب الأنف بشكل عام
3ـ التهابات الجيوب الأنفية
4ـ الإصابة بتهيج نتيجة استنشاق البخور
5ـ استنشاق كل من: المبيدات وعوادم السيارات أو وروائح الجو غير الطبيعية
6ـ الحساسية من الروائح العطرية
7ـ تناول الحلويات الصناعية بكثرة
8ـ بعض الأطعمة الغنية بالشطة تسبب الكحة ..

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