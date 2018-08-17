تجنّـب وضع ساق على الأخرى لهذه الأسباب

عند وضع القدمين بشكل مثالي على الأرض أثناء الجلوس يتوزع الوزن بالتساوي (أرشفية)

وضعية الجلوس مع وضع ساق على الأخرى لها مجموعة من الآثار السلبية على الجسم تعرف عليها.

الأوردة العنكبوتية

تربط بعض الأدلة بين ظهور الأوردة العنكبوتية في الساقين وبين وضع الساق على الأخرى أثناء الجلوس. ويعتقد بعض الأطباء أن سبب هذه الظاهرة وراثي، أونتيجة الجلوس أوالوقوف لفترات طويلة. لكن بعض التفسيرات تذهب إلى أن وضع الساق على الأخرى يسبب ضغطًا على عملية مرور الدم في الأوردة باتجاه القلب، ما يتلفها، وفق «24».

ارتفاع ضغط الدم

عندما تضع ساقًا على ساق يحدث ارتفاع مؤقت لضغط الدم عند الركبة، لأن هذه الوضعية تصعّب من عملية ضخ الدم باتجاه القلب وتزيد المقاومة في الاتجاه المعاكس. فإذا كنت تخطط للجلوس لفترات طويلة تجنّب وضع الساق على الأخرى.

أعصاب الساقين

عند الاستمرار لفترة طويلة في وضع الساق على الأخرى يحدث تنميل، وتكاسل في العضلات حول مفصل الركبة. السبب تعرّض العصب الشظوي لضغط نتيجة وضعية الجلوس، وهوالعصب الذي يمر من أسفل الركبة على امتداد الجزء الخارجي من الساق ويصل إلى أطراف القدم.

وإذا استمر هذا الضغط طويلاً يحدث نوع من الشلل المؤقت لعضلات القدم والساق، وغالبًا ما تجد صعوبة في رفع الكاحل. هذه المشكلة مؤقتة لكن تكرار على الأخرى يسبب تلفًا للأعصاب على المدى الطويل.