بوروندي تحظر استخدام الأكياس البلاستيكية

الرئيس البوروندي بيار نكورونزيزا أثناء إقرار الدستور الجديد (ف ب)

اتخذت السلطات في بوروندي قرارًا بحظر استخدام الأكياس البلاستيكية يسري بعد عام ونصف العام، بحسب ما جاء في مرسوم رئاسي، الثلاثاء.

وجاء في القرار الذي يحمل توقيع الرئيس بيار نكورونزيزا «تحظر صناعة الأكياس البلاستيكية واستيرادها وبيعها واستخدامها»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويسري هذا القرار بعد 18 شهرًا، للتخلص من الكميات الموجودة أو التي سبق أن طلبت، ويستثنى من هذا القرار العبوات البلاستيكية القابلة للتحلل، وتلك المستخدَمة في توضيب الأدوية، أو المستخدَمة لأغراض طبية أو صناعية.

وستحصل هذه الاستثناءات على موافقات خاصة، وسبق أن اتخذت بلدان أخرى قرارات مماثلة للحد من انتشار البلاستيك، منها كينيا والمغرب ورواندا.