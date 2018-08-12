إطلاق برنامج مجاني لتوعية الليبيين صحيًا

جانب من فعاليات البرنامج التوعوي الصحي «تعال طمنا على صحتك»، بنغازي (تصوير أحلام البدري: الإنترنت)

شهد مسرح الطفل بمدينة بنغازي برنامجًا توعويًا صحيًا تحت عنوان «تعال طمنا على صحتك Libyan health mela»، تحت إشراف طلبة كلية الطب من مختلف التخصصات، السبت.

وقال أحد الطلبة الدارسين في بريطانيا، المهدي دربي، لـ«بوابة الوسط» الأحد إن الحدث المجاني «health mela» يقام في بريطانيا بشكل سنوي، وهو الآن يقام في ليبيا وبنغازي تحديدًا لأول مرة، تحت إشراف طلبة الطب من مختلف التخصصات، والهدف منه توعية المجتمع الليبي من خطر الأمراض المزمنة، ويشمل البرنامج عدة محطات لقياس ضغط الدم والسكر الطول والوزن والكولسترول، إضافة إلى تقديم النصائح الطبية.

وأوضح دربي أن الحدث شهد عدة أنشطة بعد التنسيق مع فريق من أطباء قسم التغذية بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، لإلقاء المحاضرات التوعوية، وكانت المحاضرت قصيرة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة للإجابة عن أسئلة الحضور، حول نظام التغذية التي تصاحب أصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن عرض مرئي للمحاضرات تثقيفية توعوية للأمراض المزمنة تعرض على مدار الساعة.

وأضاف أنهم يستخدمون جهاز تحليل الكولسترول المستخدم في بريطانيا (Easy-life cholesterol testing kit) لسرعة استخدامة ونتائجة وهو مقارب لجهاز السكري (Accu-Chek)، لافتًا إلى أن بعض فنيي التحاليل شاركوا في هذا الحدث أيضًا.

وأشار دربي إلى أن كل المشاركين بهذا البرنامج التوعوي الصحي متطوعون إلى جانب شباب الفريق، مؤكدًا: «عدة جهات قدمت الدعم».

وقال فني التحاليل، غسان الأثرم، أحد المتطوعين في البرنامج التوعوي الصحي في لـ«بوابة الوسط»، الأحد، «أجريت تحاليل السكر والكولسترول للزوار»، متمنيًا أن تكون هناك برامج مماثلة لتوعوية المواطنين في مدينة بنغازي، وأن تنتقل الحملات لمختلف المدن الليبية.

وأوضح الأثرم أن الحدث شهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، الذين حضروا بين الفترة الصباحية والمسائية بمسرح الطفل للمشاركة في الحدث والاطمئنان على حالتهم الصحية.

جانب من فعاليات البرنامج التوعوي الصحي «تعال طمنا على صحتك»، بنغازي (تصوير أحلام البدري: الإنترنت)

جانب من فعاليات البرنامج التوعوي الصحي «تعال طمنا على صحتك»، بنغازي (تصوير أحلام البدري: الإنترنت)

جانب من فعاليات البرنامج التوعوي الصحي «تعال طمنا على صحتك»، بنغازي (تصوير أحلام البدري: الإنترنت)

جانب من فعاليات البرنامج التوعوي الصحي «تعال طمنا على صحتك»، بنغازي (تصوير أحلام البدري: الإنترنت)