هذه الأطعمة لجسم صحي خالي من الأمراض

الدراسة أعدها علماء معهد الصحة العامة في الولايات المتحدة الأميركية (أرشيفية)

كشف خبراء الصحة أن اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات، بتناول أطعمة معينة عدة مرات في اليوم، لن يساعد فقط على إنقاص الوزن، بل يساهم أيضًا في تجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة.

وساعد مسح وجمع بيانات في مراكز «السيطرة والوقاية من الأمراض»، علماء معهد الصحة العامة في الولايات المتحدة الأميركية، على تجميع قائمة من الأطعمة الأكثر صحية للإنسان، والتي يجب تناولها دائمًا وبكميات أكبر أيضًا، وفق «روسيا اليوم».

وأشار العلماء إلى أن تناول الملفوف وزهرة القرنبيط وكرنب بروكسل في الوجبات اليومية يساعد في حصول الإنسان على مجموعة كاملة من الفيتامينات الضرورية: الكالسيوم والحديد وحمض الفوليك والألياف الضرورية للصحة.

كما ركز العلماء على فوائد تناول السبانخ التي تحمي من الأمراض المعدية وتقي من الإصابة بنزلات البرد المختلفة.

ويوصي خبراء التغذية الأميركيون باستبدال بعض مصادر الفيتامينات كالقرع بدل الموز، لأن البحوث العلمية أكدت أن محتوى البوتاسيوم في اليقطين أعلى بكثير من محتواه في الموز.

ولاحظ العلماء أيضًا أن تناول السلطات الغنية بفيتامينات «A» و«B6» و«C» و«E» و«K» باستمرار، يساعد على تحسين عملية الهضم والحفاظ على وزن مثالي ويعدل النسب الهرمونية في الجسم.