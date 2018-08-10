فوائد صحية لعصير التوت الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أغسطس 2018, 10:36 صباحا

يستعمل عصير التوت الأحمر لعديد الأغراض الصحية، وكذلك يدخل في صناعة عديد الأدوية.

وإليكم بعضٌ من فوائد عصير التوت الأحمر، حسب «ويب طب»:
يحتوي عصير التوت الأحمر على كمية مذهلة من مضادات الأكسدة تجعله يتفوق حتى على السبانخ والبروكلي، وهذا هو محتواه الغذائي:
فيتامين سي.
يحتوي كوب عصير التوت الأحمر على 45 سعرًا حراريًّا فقط.
يحتوي كل 100 غرام من عصير التوت الأحمر على ما يقارب 87.13 غرام من الماء.
يعتبر غنيًّا بالبروتينات.

يحتوي على الفيتامينات والمعادن التالية: الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، الفسفور، الصوديوم، البوتاسيوم، الزنك، فيتامين ك، فيتامين ي، فيتامين ب6.

مكافحة الأورام والسرطانات: يحتوي عصير التوت الأحمر على مضادات أكسدة تساعد على مقاومة نمو وتكاثر الخلايا السرطانية، وبالتالي فإن تناوله بشكل منتظم يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

ونخص بالذكر هنا سرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي والأورام الصغيرة التي قد تظهر في مجرى الدم. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لعصير التوت الأحمر قد يقلل من وتيرة نمو الأورام السرطانية عند مرضى السرطان عمومًا.

تحسين الهضم: يحتوي التوت الأحمر على مواد تساعد في تحسين عمليات الهضم في الجسم، إذ تعمل هذه المواد الخاصة على حماية الجهاز الهضمي من البكتيريا الضارة التي قد تتعلق بجدرانه مسببة الأمراض.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي: أظهرت الدراسات أن لعصير التوت الأحمر القدرة على مكافحة مشاكل الجهاز التنفسي وأمراضه، مثل الأنفلونزا، واحتقان الحلق ونزلات البرد. كما أظهرت الدراسات أن لهذا العصير القدرة على مكافحة التهابات الرئة وشفائها عند تناوله بانتظام.

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