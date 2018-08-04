فرشاة لتنظيف أسنانك في عشر ثوان

فرشاة الأسنان أمابروش (الإنترنت)

ابتكرت شركة فرنسية فرشاة تنظف الأسنان في عشر ثوان فقط، حسب ما ذكرت الشركة.

ويبدو أن الشركة ابتكرت فرشاة الأسنان «أمابروش» (Amabrush) لتشجيع الناس على تنظيف أسنانهم، وفق «روسيا اليوم».

وتأتي هذه الفرشاة على شكل حرف Y مزودة بشعيرات من النايلون بزاوية 45 درجة مئوية. وتثبت الفرشاة في الفم ويضغط عليها بالشفاه، بعد ذلك تعمل منظومة الاهتزاز.

وتبدأ الفرشاة عملها بإزالة البكتيريا من الأسنان الأمامية ثم بعد شطفها، تبدأ في تنظيف الأسنان الأخرى. كل هذا يتم خلال عشر ثوان، لأن جميع الأسنان تنظف في وقت واحد. ويدعي المبتكرون أنهم يختبرون ابتكارهم منذ ثلاث سنوات، ويزعمون أن الخبراء قيموا الفرشاة عاليًا.

وتزود الفرشاة بوحدة شحن تكفي لعملها مدة شهر واحد. ولهذه الوحدة ثلاث درجات اهتزاز، تأخذ بالاعتبار درجة حساسية أسنان مستخدمها.

وينصح أطباء الأسنان بأن تستمر عملية تنظيف الأسنان ثلاث دقائق، ولكن في الواقع، قلة قليلة من الناس تأخذ بهذه النصيحة. كما يوصي أطباء الأسنان باستخدام تيار الماء لتنظيف المناطق الفاصلة بين الأسنان، واستخدام معجون يحتوي على عنصر الفلور.