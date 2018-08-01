البرقوق يكافح السرطان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أغسطس 2018, 03:15 مساء

تحتوي ثمار فاكهة البرقوق على مواد يمكنها مكافحة السرطان والوقاية منه، حسب علماء أميركيون نشروا دراسة في موقع «ذا هيلث سايت».

ويسمى البرقوق بعدة أسماء منها الخوخ والقراصيا والشاهلوج، وينتمي إلى جنس فصيلة الخوخ، وهو شجرة من ذوات النواة.

ويفيد الموقع بأن الباحثة كاترين كولينز تنصح بالتعود على تناول 2-3 من ثمار البرقوق (العنجاص) يوميًا، حتى يتشبع الجسم بالمواد المضادة للأكسدة اللازمة للوقاية من مختلف الأمراض، وفق «ميديك فوروم».

وتقول كولينز إن «مركبات البوليفينولات العضوية العطرية الموجودة في البرقوق فعالة جدًا ضد مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. لأنها قادرة على تحويل النشاء إلى طاقة والحفاظ على مستوى السكر في الدم».

كما أن البرقوق فعال ضد السمنة ولعصيره القدرة على تحسين صحة الفم.

وفوائد البرقوق للجسم كثيرة ومنها أنه: يحمي الجسم من الإصابة بالحساسية خاصة الربو. ويحمي العظام من التهاب المفاصل والفقرات. ويحسن من رؤية العين. ويقي الجسم من جلطات القلب وجلطات الدماغ. ويحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية. والحماية من آثار الشيخوخة، حسب «موضوع. كوم».

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