الصين تطالب الهيئات الطبية وقف استخدام عقار للقلب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 يوليو 2018, 03:37 مساء
الصين تطالب الهيئات الطبية وقف استخدام عقار للقلب (أرشيفية:انترنت)

أمرت هيئة الرقابة الطبية في الصين المؤسسات الطبية المحلية بالتوقف عن استخدام عقار للقلب من إنتاج شركة «تشغيانغ هواهاي فرماسوتيكال» في مرسوم جاء بعد أيام فقط من حالة مشابهة تتعلق بمنتجات طبية ملوثة.

واهتزت ثقة الجماهير في الأدوية المصنعة محليًا بعد إلقاء الضوء على قضية هواهاي في بداية يوليو، وإجراء تحقيق حكومي خلص إلى أن شركة (تشانغشنغ بايوتكنولوجي ليمتد) باعت لقاحات لداء الكلب غير مطابقة للمواصفات، وفقًا لوكالة «رويترز».

وفي قضية هواهاي وجدت وكالة الأدوية الأوروبية أن عقار فالسارتان للدم والقلب الذي تنتجه الشركة ملوث بمواد مسرطنة، وقالت إن المسألة ترجع على الأرجح لتغييرات في عمليات التصنيع بالشركة أجريت في عام 2012.

وأوقفت هواهاي إنتاج العقار وسحبته من الأسواق، وقالت الإثنين إن منتجاتها الأخرى لا تحتوي على ملوثات وأشارت إلى عدم توافر بيانات تؤكد إن لها آثارا مسرطنة على البشر.

وقالت لجنة الصحة الوطنية وتنظيم الأسرة الصينية الإثنين على موقعها الإلكتروني إنه يتعين وقف استخدام العقار سواء للتشخيص أو العلاج، ولم يتضح ما إذا كانت المؤسسات الطبية ستعاقب في حال عدم التزامها بذلك.

وقالت الهيئة الرقابية إن ست شركات محلية استخدمت العقار في منتجاتها وخمسا منها سحبت العقاقير، وأضافت أن الشركة السادسة وهي تابعة لشركة «تشوتشو تشيانغين فارماسوتيكال» لم توزع دواءها.

وفي قضية «تشانغشنغ بايوتكنولوجي ليمتد» قالت الشرطة الأحد إنها طلبت من الادعاء الموافقة على اعتقال 18 شخصًا من العاملين بالشركة أظهرت تحقيقات الحكومة أنهم زوروا بيانات وباعوا لقاحات للأطفال عديمة الفعالية.

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