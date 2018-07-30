أطعمة تسبب الشيخوخة المبكرة

يؤثر الطعام على صحة الإنسان وحيويته ومظهره، فكثير من هذه الأمور يحددها ما نتناوله من غذاء سواء كان صحيا أم لا.

ولذلك يجب أن نحرص على تناول الأطعمة الصحية ونتجنب الأطعمة التي تسبب الشيخوخة، وفق «ويب طب».

وإليك قائمة بأطعمة تجعلك تبدو أكبر سنًا:

الحلويات بأنواعها

للحلويات أضرار كثيرة على الصحة، فتسبب تكدس الدهون في مناطق مختلفة بالجسم، كما أن كثرتها يؤثر على صحة القلب، وبالإضافة لهذه الأضرار، فإنها تسبب سرعة ظهور التجاعيد بالجلد.

والسبب في هذا أن السكر الزائد يسرع من تفاعل السكريات مع البروتينات في الجسم، والذي يهاجم الكولاجين المسؤول عن الحفاظ على صحة الجلد وتماسكه، فيسبب تضرره وتلف خلايا البشرة.

كما أن كثرة الحلوى تؤثر على الأسنان وتؤدي لإصفرارها وتسوسها وخاصةً في حالة عدم المواظبة على غسل الأسنان، وهذا المظهر يضيف لعمرك عدة سنوات.

الأطعمة الحارة

تؤثر الأطعمة الحارة على المعدة بصورة كبيرة، وذلك في حالة تناولها بكثرة، كما أنها تزيد من فرص ظهور الدوالي في الساقين، والتي ترتبط عادةً بكبار السن.

كما أن المأكولات الحارة تسبب توسع مجاري الدم في الجسم، وبالتالي تؤدي لحدوث انتفاخات واحمرار في الجلد، مما يؤثر على المظهر ويجعلك أكبر سناً.

ولهذا ينصح بالتقليل من الأطعمة الحارة قدر المستطاع.

الأطعمة الغنية بالملح

أيضاً تتسبب الأطعمة المالحة في سرعة ظهور التجاعيد في الجلد، لأنه يسبب شيخوخة في الخلايا.

ولأن الملح يحتوي على الصوديوم، فإن الإكثار منه سيؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وكذلك تورم البشرة وانتفاخها واحمرارها.

كذلك يساهم الملح في تكدس الدهون بالجسم، وزيادة الوزن تسبب قلة النشاط والحيوية.

الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية

والتي غالباً ما تتواجد في الوجبات السريعة، فالدهون التي تحتوي عليها تنتج عن إضافة الهيدروجين إلى الزيت النباتي ليصبح أكثر صلابة، وهي من أشد أعداء الكولاجين الهام لصحة ونضارة البشرة.

ومن الأمثلة البارزة على الوجبات السريعة، المقليات كالبطاطا والبرغر والدجاج المقلي وغيرها.

كما أن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة كبيرة من الكوليسترول الضار بالصحة، فيؤدي إلى انسداد الشرايين وأمراض القلب.

اللحوم المصنعة

هي اللحوم التي يتم إضافة العديد من المواد الحافظة الضارة لها، بالإضافة إلى الصوديوم الذي يساعد في احتباس السوائل بالجسم.

وهذه المواد الحافظة تسبب حدوث مشاكل جلدية عديدة، ويسرع من ظهور علامات الشيخوخة بالجلد.

كما أن هذه اللحوم تشكل خطورة على صحة القلب لأنها تحتوي على كثير من الدهون في معظم الأحيان، مثل السجق، النقانق، المرتديلا، والسلامي.

اللحم المشوي

إن اللحم المشوي من الأطعمة التي ينصح بها في حالة اتباع الحمية الغذائية لأنها قليلة الدهون، ولكن الشيء الزائد عن الحد الذي يؤدي لظهور طبقة سوداء عليها سيحولها من لحوم صحية ومفيدة إلى لحوم ضارة على الصحة.

وتفسير هذا أن ظهور هذه الطبقة السوداء يعني احتواءها على المواد الهيدروكربونية التي تؤدي إلى حدوث التهابات في الجسم، وتؤثر هذه الالتهابات على عملية إفراز الكولاجين وبالتالي عدم الحفاظ على صحة وشباب البشرة.