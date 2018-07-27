فوائد رجيم الليمون

يعد رجيم الليمون نظامًا غذائيًا يتبع لمدة 10 أيام، ويتضمن عصير ليمون مع إضافات أخرى ومنها القيقب والفلفل الأحمر.

وتبعًا لحمية الليمون، لا يتناول الطعام، بالتالي لا يستهلك الجسم الكربوهيدرات التي تمده بالطاقة، فيقوم بحرق الدهون المخزنة فيه للحصول على الطاقة اللازمة له، مما يؤدي إلى فقدان الوزن، حسب «ويب طب».

يسمح رجيم الليمون للشخص استهلاك ما يصل إلى 600 سعرة حرارية فقط، مقارنة بالسعرات الحرارية المعتادة الموصى بها وهي 1600 سعرة حرارية للنساء و2500 للرجال.

كيفية إعداد مشروب الليمون

كل ما تحتاجه هو 25 مللتر من الماء لكل 20 مللتر من عصير الليمون المركز، ويمكنك إضافة القيقب والفلفل الأحمر مع الخليط.

فوائد رجيم الليمون

لا يساهم رجيم الليمون فقط في خسارة الوزن السريعة، بل هناك فوائد عديدة له، أهمها:

جيد للجهاز الهضمي: يساعد شراب الليمون على هضم الطعام وإزالة الفضلات من الجسم، عن طريق تحفيز حركة الأمعاء.

يعزز نظام المناعة: يعد الليمون مصدرًا مهم لفيتامين C الذي يعتبر مضادًا قويًا للأكسدة، مما يقوي من جهاز المناعة لديك.

يزيد لمعان الجلد: عندما يزيل عصير الليمون السموم من جسمك، فإنه يخفف من المشاكل الجلدية ويعطي لمعان للبشرة.

يخفف من الإلتهاب: إن شرب عصير الليمون يخفف من الضغط على الشرايين والأوعية الدموية والأعصاب، والتخفيف من الالتهابات.