الفياغرا تقتل الأطفال في هولندا

أوردت وسائل إعلام محلية أن تجربة أجريت في 10 مستشفيات هولندية انتهت بمأساة، إذ أدت إلى «قتل» أحد عشر طفلًا.

وفي التجربة طُلب من نساء حوامل يعانين مشكلات في المشيمة، تناول حبوب الفياغرا للحفاظ على الأجنة في أرحامهن، حسب «ميديك فوروم».

وتفيد جريدة «De Volkskrant» اليومية الهولندية، بأن نتائج هذه التجربة جاءت وخيمة، إذ تسبب تناول الفياغرا في وفاة 11 طفلًا من حديثي الولادة. وعلاوة على هذا، اكتشفت لدى 17 طفلًا مشكلات في الرئتين، و15 امرأة في انتظار نتائج التحاليل بشأن صحة أطفالهن، وفق «روسيا اليوم».

وأجرت هذه التجربة كلية الطب بجامعة أمستردام، بمشاركة 93 حاملًا، وقد تقرر وقف التجربة الأسبوع الماضي، مع العلم أن نتائج التجارب المخبرية على الفئران كانت إيجابية، حيث حسنت الفياغرا تدفق الدم عبر المشيمة إلى الجنين.

ودفعت نتائج التجارب على الفئران العلماء إلى الاعتقاد بأن تناول هذا الدواء سيفيد النساء الحوامل ويحسن تدفق الدم عبر المشيمة إلى الجنين، مما سيؤثر إيجابيًا في نموه.