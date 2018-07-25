أسباب وعلاج تشنجات الظهر

ربما تصاب بتشنج مفاجيء في الظهر، وهو عبارة عن تقلص في العضلات يسبب صعوبة في الحركة وآلام شديدة.

وتحدث تشنجات الظهر لعدة أسباب مثل ضعف في أوتار وعضلات الظهر أو الحركات الخاطئة وتناول بعض الأدوية وربما بسبب اضطرابات في الأعصاب، حسب «ويب طب».

وتتمثل أعراض تشنجات الظهر في هذه الأمور:

آلام شديدة في الظهر: وقد تمتد هذه الآلام إلى منطقة الرقبة وصداع في الرأس.

صعوبة في الحركة: و اضطرار المريض للبقاء في وضع منحنٍ لتجنب المزيد من الألم.

تنميل ووخز في الظهر: فقد يصاحب هذه الآلام شعور بالتنميل في نفس المنطقة.

علاج تشنجات الظهر

هناك مجموعة من السبل التي يجب القيام بها عند الإصابة بتشنجات الظهر، وتشمل:

الراحة التامة

فيجب الاستجابة لمتطلبات الجسم في الحصول على الراحة وعدم الحركة حتى تقل الآلام الناتجة عن التشنجات.

ويفضل الاسترخاء على الفراش ببطء وبقاء الجسم ثابتا لفترة، مع التنفس بعمق، وكذلك ينصح برفع الساقين على وسادة لتقليل الضغط على العمود الفقري.

الكمادات الباردة

تساهم الكمادات الباردة بشكل فعال في التخلص من تشنجات الظهر، حيث يتم وضعها على مكان الإصابة أثناء الاستلقاء على البطن، ويفضل أن يكون هذا بمساعدة أحد الأشخاص الموجودين بالمنزل.

وتعمل الكمادات الباردة على تقليل الالتهابات التي تسبب التشنجات، كما أنها تساعد في إرخاء العضلات وتقليل التقلصات.

وإذا لم تتوفر أداة الكمادات الباردة في المنزل، فيمكن إحضار منشفة ووضع بعض قطع الثلج بها ثم وضعها على منطقة الإصابة لمدة 15 دقيقة.

الكمادات الدافئة

في حالة تناقص الآلام وتهدئة العضلات، يمكن بوضع كمادات دافئة على منطقة التشنجات، فذلك سيخفف الآلام بصورة تامة.

حيث تساعد الحرارة في زيادة الدورة الدموية وبالتالي تدفئة العضلات وتقليل الآلام.

ولتطبيق الكمادات الدافئة، تنقع المنشفة في ماء دافيء، ثم عصرها وتخليصها من الماء الزائد ووضعها على منطقة الإصابة لمدة 10 دقائق، مع الحرص على عدم التعرض لهواء بارد حتى لا يسبب التهابات العظام مجدداً.

ويمكن استبدال الكمادات الدافئة بأخذ حمام دافيء وتسليط الماء على منطقة التشنجات في حالة القدرة على القيام بهذا الفعل. ويحذر من استخدام ماء ساخن لأنه يمكن أن يسبب تورما وانتفاخا في الظهر.