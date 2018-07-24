إلتون جون والأمير هاري يطلقان حملة لمكافحة الإيدز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 04:44 مساء
الأمير هاري وإلتون جون يعلنان مشروعهما لمكافحة انتشار الإيدز بأمستردام (ف ب)

أطلق المغني إلتون جون والأمير هاري في أمستردام، الثلاثاء، مشروعًا جديدًا لجمع مليار و200 مليون دولار من أجل كسر حلقة انتقال فيروس نقص المناعة «إتش آي في»، يستهدف الشباب الذكور، الفئة الأكثر عرضة للإصابة.

وقال إلتون جون لدى إعلان إطلاق مشروع «منستار كواليشن» في اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لمكافحة الإيدز: «الشباب هم الفئة الوحيدة التي ترتفع فيها الإصابات بالمرض، فيما هي تنحسر في الفئات الأخرى»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتشارك في هذه المبادرة عديد الأطراف مثل منظمة «يونيت إيد» التابعة للأمم المتحدة والخطة الأميركية للطوارئ (بيبفار).

وقال إلتون جون إن جهودًا كثيرة بُذلت في الماضي لحماية النساء والشابات، لكن «لا يمكن حل هذه المشكلة بالاهتمام بالنصف فقط. إن أردنا النصر في هذه المعركة علينا أن نجعل الرجال جزءًا من الحل».

ويجتمع آلاف المندوبين منذ الاثنين في المؤتمر الذي يقام على مدى خمسة أيام، في ظل خوف من عودة تفشي هذا المرض في العالم.

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