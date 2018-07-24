المورينجا.. غذاء خارق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 11:03 صباحا
المورينجا (الإنترنت)

تعد شجرة المورينجا من أبرز البدائل الغذائية، وهي من «الأغذية الخارقة»، لما تتميز به من خصائص طبية وعلاجية بديلة.

وإليك هنا أبرز فوائد شجرة المورينجا، حسب «ويب طب».

غنية بالعناصر الغذائية المهمة
شجرة المورينجا غنية جدًا بالعناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم بشكل يومي في نظامه الغذائي، وتحتوي 21 غرامًا من أوراقها على العناصر الآتية:

غرامان من البروتين
19% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين B6.
12% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين C.
11% من حاجة الجسم اليومية للحديد.
11% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين B2.
9% من حاجة الجسم اليومية لفيتامين A.
8% من حاجة الجسم اليومية للمغنيسيوم.

كما أن المورينجا له فوائد طبية ومنها:
مضادة للالتهابات
يخفض مستوى السكر في الدم
يخفض الكوليسترول ويحمي القلب
يحافظ على صحة الدماغ

ملاحظات حول استخدام المورينجا
يمكنك بالأساس استهلاك المورينجا من خلال إضافة مسحوق الأوراق إلى العصير الذي تشربه، أو عن طريق شربه ضمن الشاي كمنقوع، ستجد أن البودرة المنقوعة تتمتع بنكهة خفيفة.

وأظهرت الدراسات أن بودرة الأوراق آمنة للاستهلاك البشري حتى لو كانت الجرعات أكبر من الحاجة، لكنك قد ترغب فعلًا بتجنب استهلاك مستخلص البذور لأنه يتمتع بخواص سمية إلى حد ما.

نحذرك أيضًا أن المورينجا تؤثر على تليين المعدة، لذا فيفضل ألا تتخطى جرعتك اليومية مقدار نصف ملعقة إلى ملعقة من مسحوق الأوراق.

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