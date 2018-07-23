فوائد مذهلة لتناول كوب ماء صباحًا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 01:16 مساء

كلنا يعلم الكثير عن فوائد الماء لجسم الإنسان، خاصة وأنه المكون الرئيس لأجسادنا، لكن ماذا بشأن تناول كوب في كل صباح قبل تناول وجبة الفطور؟

يقدم الطبيب المصري، محمد حلمى، استشاري السمنة والنحافة، بعض الفوائد الصحية لتناول كوب من الماء وقت الاستيقاظ صباحًا، حسب «اليوم السابع».

وإليكم أبرز هذه الفوائد:
حرق الدهون المتراكمة والحصول على جسم رشيق ومشدود.
زيادة نضارة البشرة والمزيد من الإشراق.
تنشيط الدورة الدموية.
تنشيط خلايا المخ بشكل كبير.
زيادة التركيز والحد من الشعور بالقلق والتوتر.
الشعور بالراحة النفسية والجسدية.
الحد من الإصابة بالإمساك.
تنظيف الجسم من السموم.
إدرار البول وحماية الكلى.

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