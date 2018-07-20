دراسة: أوميغا 3 لا يحمي من أمراض القلب

كشفت دراسة جديدة، الخميس، أن تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية بشكل مكملات غذائية ليس له فائدة في الحماية من أمراض القلب.

وجمعت الدراسة بيانات من 112059 مريضًا شاركوا في 79 تجربة عشوائية، ووجد الباحثون أن تأثير المكملات التي تحتوي على الأوميغا 3 قليل أو معدوم بالنسبة لخطر الوفاة أو التعرض لأزمة قلبية أو ذبحة صدرية، وفقًا لوكالة رويترز.

وأفادت الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية «كوكرين لايبراري»، بأن الباحثين وجدوا مع ذلك بعض الفائدة من تناول هذه المكملات، إذ إنها تقلل مستويات الدهون الثلاثية، لكن الجانب السلبي في الأمر هو أنها تقلل أيضًا مستويات ما يعرف بالكولسيترول المفيد.

وتوصلت الدراسة إلى فوائد من تناول زيت الكانولا والمكسرات خاصة في منع اضطراب ضربات القلب، لكن لي هوبر كبيرة الباحثين في الدراسة وإخصائية التغذية والباحثة في كلية نوريتش للطب بجامعة «إيست أنغليا» في بريطانيا قالت إن التأثير محدود.

وأضافت أنه «على سبيل المثال لو زاد 143 شخصًا من تناول زيت الكانولا فإن واحدًا منهم فقط سيتجنب هذه المشكلة الصحية».

وأوضحت أنه «لو زاد ألف شخص الكمية، التي يتناولونها من زيت الكانولا أو المكسرات فإن واحدًا منهم فقط سيتجنب الوفاة بأمراض القلب أو التعرض لذبحة أو أزمة قلبية».

وقالت إن السبب هو أن «مكملات الأوميغا 3 تقلل الدهون الثلاثية وإذا طلب الأطباء من المرضى تناولها فعليهم الاستمرار في ذلك، لكن تناول الأوميغا 3 لن يحمي من الإمراض القلبية».