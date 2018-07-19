أسنانك في خطر بسبب هذا المشروب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 10:35 صباحا

مؤخرًا اعتاد الكثير من الأشخاص الإكثار من تناول الماء الدافئ والليمون، إلا أن أطباء الأسنان يحذرون من مخاطر هذا الأمر.
ونصح أطباء الأسنان بعدم القيام بذلك، لما تحمله المشروبات الحمضية من ضرر كبير على الأسنان، فالأحماض الموجودة في الحمضيات من شأنها أن تسبب الضرر لطبقة المينا، معرضة إياها للتساقط.

وأفاد الأطباء أن تناول كوب واحد من الماء الدافئ والليمون يسبب الضرر للأسنان، إذ أن قطعة الليمون الموجودة تحمل مستويات مضاعفة من الحموضة مقارنة بمشروب الليموناضة، حسب «ويب طب».
ولاحظ الأطباء في جامعة «King’s College London’s Dental Institute» أن تناول كوب من الماء الدافئ والليمون مرتين يومياً، يضاعف خطر تساقط الأسنان بحوالي 11 مرة.
وأكد الأطباء أن هذه الأحماض تكون سريعة المفعول في حال وجودها في بيئة دافئة مثل هذا الماء.

في المقابل، يعد تناول الروزماري على سبيل المثال، الخيار الآمن لمن يرغب في الابتعاد عن مشروبات الكافيين والحفاظ على أسنانه.
وأضاف الأطباء في دراستهم التي نشرت في المجلة العلمية «British Dental Journal» أن مشروب الماء الدافئ والليمون أصبح منتشراً جداً في الآونة الأخيرة، وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من مشاكل الأسنان ويضاعفها.
 

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