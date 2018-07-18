اهزم الاكتئاب بدون أدوية

وجد العلماء طريقة بسيطة تجنب الإنسان الكآبة والحزن، وتعمل على رفع معنوياته في فترات الاكتئاب، فما هي؟

وأكد علماء جامعة لاسال في البرازيل على أن ممارسة التمارين البدنية تساعد على الحفاظ على مزاج جيد، حتى في أصعب حالات الاكتئاب التي تصيب البشر، حسب «إزفيستيا».

وتوصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد دراسة شارك فيها أكثر من ربع مليون شخص لا يعانون أية أمراض نفسية، حسب «روسيا اليوم».

وأكدوا أيضًا عدم أهمية الجنس والعمر في الوقاية البدنية من الاكتئاب.

وقال المشرف على البحث، فيليب باريتو شوتش، إن «هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي أثبتت أن النشاط البدني يساعد على حماية الإنسان من الإصابة بالاكتئاب».

ويأمل الباحثون أن تسهم هذه النتائج في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ودراسة تأثير أنواع مختلفة من الرياضة على الصحة النفسية لأفراد المجتمع.