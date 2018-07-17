نجاح تجارب عقار جديد ضد الإنفلونزا

شركة «روش» السويسرية تعلن عن نجاح تجارب عقار جديد ضد الإنفلونزا (ف ب)

نشرت شركة «روش» السويسرية المتخصصة في إنتاج الأدوية نتائج دراسة عيادية على علاج جديد للإنفلونزا أثبت فاعليته على أشخاص كانوا يعانون من تعقيدات كبيرة.

وبحسب هذه الدراسة المتقدّمة، بلغ العقار الجديد «بالوكسافير ماربوكسيل» هدفه الأساسي إذ تبيّن أنه فعّال في التصدي للإنفلونزا أكثر من عقاقير أخرى لم تتمكن من وقف زحف الفيروس في الجسم، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ويمكن أن تؤدي الإنفلونزا إلى مضاعفات خطيرة لدى من هم فوق الخامسة والستين أو من يعانون من الربو أو السكري أو الأمراض المزمنة في الرئتين أو من أمراض القلب والأوعية.

وتصل هذه التعقيدات إلى ضرورة إدخال المريض إلى المستشفى، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة.

والإنفلونزا من الأمراض المعدية الأكثر انتشارًا في العالم، وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية، فهي تصيب سنويًا ما بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين شخص، ويؤدي إلى وفاة 650 ألفا.