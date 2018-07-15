تمارين للحفاظ على نظرك

يتأثر النظر بالعادات الخاطئة التي نقوم بها يوميًا، ولذلك يجب تفادي الإصابة بضعف النظر بتجنب تلك العادات، لكن ذلك وحده لا يكفي.

ففي المقابل نحتاج إلى العناية بأعيننا، ومن بين طرق العناية بها ممارسة بعض التمارين التي تضمن الحفاظ على صحتها وقوتها، حسب «ويب طب».

ومن أهم تمارين العين:

النظر إلى اليمين والثبات على هذا الوضع حوالي 10 عدات، ثم الرجوع إلى النظر للأمام مرة أخرى والانتقال سريعاً للنظر إلى اليسار والعد 10 مرات ثم العودة للنظر إلى الأمام.

النظر إلى إعلى والقيام بالعد 10 مرات ثم العودة للنظر إلى الأمام والانتقال للنظر إلى أسفل بمقدار 10 عدات ثم العودة إلى الأمام.

تحريك العين بشكل دائري أثناء الجلوس بوضعية مستقيمة، ثم النظر إلى اليسار والبدء في تحريك العين ببطء في اتجاه عقارب الساعة حتى العودة إلى نقطة البدء واكتمال دائرة كاملة، وتكرار التمرين 5 مرات.

وضع الإبهام أمام الأنف بمسافة 10 سم، وتحريكه لأعلى ولأسفل حتى يصبح في وضع يصعب رؤيته بوضوح، ثم التركيز عليه لثوان قليلة، وسيؤدي هذا للشعور بضغط على العين، وحينها يعاد الإبهام في وضع مريح للعين والنظر إليه مرة أخرى للشعور براحة العين.

التركيز على شيء قريب لفترة، ثم الانتقال للتركيز على شيء بعيد لفترة، ثم العودة للتركيز على شيء قريب مرة أخرى.