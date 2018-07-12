تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 يوليو 2018, 10:46 صباحا

تعد المشروبات الغازية المحلاة ببدائل السكر هي المادة الأكثر ضررا لجسم الإنسان، لهذا يوصي الأطباء بضرورة التخلي عن تناولها.

وتزيد المشروبات الغازية المحلاة ببدائل السكر، والتي تعتبر مشروبات مناسبة للحمية، من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والخرف، بحسب خبراء الجمعية الأمريكية للقلب، التي أجرت دراسة بالخصوص.

ويؤكد خبراء الجمعية على أن «تناول حتى علبة واحدة في اليوم من هذه المشروب، التي يفترض أنها خالية من السكر، يزيد من خطر احتمال إصابة الشخص بالجلطة الدموية بثلاثة أضعاف، ومن خطر الإصابة بالخرف بـ2.9 مرة»، وفق «روسيا اليوم».

ومن بين بدائل السكر المستخدمة في تحلية هذه المشروبات مادة أسبارتام، التي أظهرت النتائج الأولية للأبحاث أنها تتحلل داخل جسم الإنسان إلى فينيل ألانين (حمض أميني) وحمض الأسبارتيك والميثانول السام للجسم.

علاوة على ذلك، فإن مادة أسبارتام كذلك تتراكم داخل دماغ الإنسان، مسببة نشاطًا شاذًا للخلايا العصبية، في الوقت الذي يشكّل فيه الأسبارتام بالاشتراك مع مواد أخرى موجودة في المياه الغازية المحلاة عبئًا ثقيلًا وسامًا على الكبد، ويساعد في تراكم المواد السامة في الأمعاء.

وعلينا أيضًا ألا ننسى أن زيادة تركيز الحمض الموجود في المشروبات الغازية المحلاة، يسرّع من عملية الشيخوخة، كما تتسبب هذه المشروبات في التهاب وتلف أنسجة الجسم.

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تعرف على أخطر مادة تتناولها يوميًا